Франция официально назвала возможную причину развала ЕС

Страны Евросоюза должны договориться по вопросу миграции. В противном случае ЕС будет уничтожен. Такая позиция прозвучала от официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво в эфире "Радио Классик".
Он подчеркнул, ситуация никогда не была еще более опасной, и породил ее Brexit. Если государства не смогут договориться и работать сообща над миграционной проблемой, то Союзу придет конец.
Гриво пояснил, что болезненная тема в воскресенье будут обсуждаться в Брюсселе на неформальной встрече части лидеров Испании, Германии, Болгарии, Италии, Греции, Франции и Австрии. Их задачей будет подготовить решения к саммиту ЕС, назначенному на 28 и 29 июня.
Ему уже объявили бойкот Словакия, Венгрия, Чехия и Польша. Вчера они встретились и договорились вести жесткую антимиграционную политику.
Напомним, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на европейскую политику иммиграции, в частности он сказал, что это негативно сказывается на уровне преступности.
Кроме того, немецкая партии ХСС единогласно проголосовала за запрещение въезда в ФРГ людям, которым запрещено пребывать в стране, а также тем, кто зарегистрирован как беженец в других государствах ЕС. Партия заявила, что у канцлера ФРГ есть 14 дней, чтобы найти способ решения проблемы нелегальной миграции. Ангела Меркель сказала, что выполнит условия.
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