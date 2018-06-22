Франция официально назвала возможную причину развала ЕС

Страны Евросоюза должны договориться по вопросу миграции. В противном случае ЕС будет уничтожен. Такая позиция прозвучала от официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво в эфире "Радио Классик".

Фото: REX/Shutterstock

Он подчеркнул, ситуация никогда не была еще более опасной, и породил ее Brexit. Если государства не смогут договориться и работать сообща над миграционной проблемой, то Союзу придет конец.

Гриво пояснил, что болезненная тема в воскресенье будут обсуждаться в Брюсселе на неформальной встрече части лидеров Испании, Германии, Болгарии, Италии, Греции, Франции и Австрии. Их задачей будет подготовить решения к саммиту ЕС, назначенному на 28 и 29 июня.

Ему уже объявили бойкот Словакия, Венгрия, Чехия и Польша. Вчера они встретились и договорились вести жесткую антимиграционную политику.

Напомним, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на европейскую политику иммиграции, в частности он сказал, что это негативно сказывается на уровне преступности.

Кроме того, немецкая партии ХСС единогласно проголосовала за запрещение въезда в ФРГ людям, которым запрещено пребывать в стране, а также тем, кто зарегистрирован как беженец в других государствах ЕС. Партия заявила, что у канцлера ФРГ есть 14 дней, чтобы найти способ решения проблемы нелегальной миграции. Ангела Меркель сказала, что выполнит условия.

Читайте также:

Меркель отчитала Трампа за слова о преступности в Германии