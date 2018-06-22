Российские футболисты сдали триста допинг-проб в 2018 году

Футболисты сборной России в 2018 году сдали более трехсот проб на допинг, все они оказались чистыми.

Как заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов, "только за текущий год наши футболисты сдали более 300 проб по линиям УЕФА и РУСАДА, и все они оказались чистыми. А вот почему англичане столько не набегали, надо спросить у их тренеров".

Напомним, журналисты The Telegraph на прошлой неделе отправили запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу допинг-проб российских игроков. Федерация отказала англичанам в получении такой информации, в связи с чем газета выпустила статью под заголовком "ФИФА отказывается раскрывать количество допинг- тестов, сданных россиянами после великолепного старта на чемпионате мира".

В самом материале говорится, что статистика по расстоянию, которое преодолели игроки различных сборных за 90 минут Александра Головина, Александра Самедова и Юрия Газинского, пробежавших по 11 с лишним километров, вызывает подозрения в части внезапного улучшения показателей.