Александр Лукашенко назвал Европу новым главным соперником США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным соперником США в будущем может стать Европа, а не Китай, сообщает EADaily.

Он отметил, что мировая ситуация стремительно меняется, и в будущем европейские страны, защищая свои интересы, могут стать серьёзным конкурентом для Америки.

По словам Лукашенко, США продолжат оказывать давление на Европу, поскольку не заинтересованы в появлении мощных конкурентов. Если экономика Евросоюза и евро окрепнут, это поставит доллар в сложное положение, что уже осознается европейскими лидерами.

Лукашенко также предположил, что ЕС может объединить свои высокие технологии с природными ресурсами России и Белоруссии, что станет важным фактором в мировой экономике. Президент отметил, что Германия переживает трудности, и перемены в её руководстве могут повлиять на общий курс.

Говоря о глобальных трендах, Лукашенко обратил внимание на подъем стран Глобального Юга, особенно на рост экономики Индии, что также меняет мировую расстановку сил.

