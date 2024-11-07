Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка квартиры с непогашенной ипотекой может быть выгодной
Секреты успешного выращивания рассады: от горшков до фитоламп
Названы 7 случаев, когда трезвый водитель кажется пьяным при проверке
В Москве у офицера артразведки украли ноутбук и флешки из отеля
Как выбрать обои для детской комнаты? Топ-3 варианта
Путешественник рассказал о гостеприимстве жителей горного кишлака в Таджикистане
Врачи спасли жизнь пациенту с одновременно возникшими инфарктом и инсультом
Не рискуйте: почему важно хранить крупы в специальных контейнерах
Замена сухого шампуня домашними средствами: три дешёвых и действенных варианта

Александр Лукашенко назвал Европу новым главным соперником США

1:09
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным соперником США в будущем может стать Европа, а не Китай, сообщает EADaily.

Александр Лукашенко назвал Европу новым главным соперником США
Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Он отметил, что мировая ситуация стремительно меняется, и в будущем европейские страны, защищая свои интересы, могут стать серьёзным конкурентом для Америки.

По словам Лукашенко, США продолжат оказывать давление на Европу, поскольку не заинтересованы в появлении мощных конкурентов. Если экономика Евросоюза и евро окрепнут, это поставит доллар в сложное положение, что уже осознается европейскими лидерами.

Лукашенко также предположил, что ЕС может объединить свои высокие технологии с природными ресурсами России и Белоруссии, что станет важным фактором в мировой экономике. Президент отметил, что Германия переживает трудности, и перемены в её руководстве могут повлиять на общий курс.

Говоря о глобальных трендах, Лукашенко обратил внимание на подъем стран Глобального Юга, особенно на рост экономики Индии, что также меняет мировую расстановку сил.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как укрыть розы на зиму простым способом
Садоводство, цветоводство
Как укрыть розы на зиму простым способом Аудио 
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
Садоводство, цветоводство
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы Аудио 
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю
Авто
Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Как укрыть розы на зиму простым способом
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Синоптик сообщил о потеплении в Москве 9 ноября
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Жителей Москвы предупредили о завершении сезона аренды самокатов
Как сварить яйцо желтком наружу
Владимир Путин заявил, что запрещать искусственный интеллект невозможно
Что удивляет туристов из России в квартирах других стран
ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Компания Kelp Blue планирует выпустить голубые облигации, чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.