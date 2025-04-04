Миграции и адаптация: почему европейцы перестали быть темнокожими

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Сегодня мы часто воспринимаем светлую кожу, волосы и глаза как "типично европейские" черты. Но новая работа исследователей из Феррарского университета разрушает это представление. На самом деле, лишь около 3000 лет назад светлая пигментация начала преобладать в Европе. До этого — картина была совсем иной.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ неандерталец

Анализ древней ДНК: 348 геномов из всей Евразии

Исследователи проанализировали 348 генетических образцов, собранных с территорий Европы и Азии, чтобы понять, как именно эволюционировал внешний облик наших предков. Выводы оказались удивительными — или, по крайней мере, неожиданными для многих.

Тёмная кожа — в прошлом норма

В течение десятков тысяч лет большинство людей, живших на территории Европы, были темнокожими. Это особенно справедливо для регионов, которые сегодня считаются "северными" — например, Италия, Испания и даже Россия. В палеолите, когда люди только осваивали эти земли, тёмный оттенок кожи был нормой. Он помогал защищать организм от ультрафиолета в более солнечном климате, откуда мигрировали первые группы.

Первые значимые изменения пришли в мезолите: у людей начали появляться светлые глаза, но кожа и волосы оставались тёмными. Только к неолиту (эпохе первых земледельцев) картина начала меняться сильнее. Тогда появились отчётливые отличия в цвете глаз, кожи и волос, но тёмные фенотипы всё ещё доминировали.

Переход к светлой пигментации

Резкий поворот в сторону светлой пигментации начался в эпоху меди и бронзы. В это время в Европу приходят новые группы земледельцев с юга и востока — они приносят с собой аллеи, отвечающие за светлую кожу и волосы. Постепенно эти гены начинают закрепляться в популяции.

К железному веку, по оценкам учёных, светлые и тёмные черты были представлены примерно поровну. И лишь после этого светлая пигментация начинает окончательно преобладать в большинстве европейских регионов.

Что повлияло: миграции и генетический дрейф

По словам учёных, главными факторами были:

Миграции — особенно переселения неолитических земледельцев, которые изменили генетический состав населения;

Генетический дрейф — случайные колебания в частотах генов, которые со временем закрепили новые черты;

Адаптация к климату — в регионах с меньшим солнечным излучением светлая кожа помогала лучше усваивать витамин D.

Результаты исследования напоминают, что внешность — не что-то постоянное, а результат множества факторов: среды, перемещений, времени. Они также подчёркивают, насколько глубокое значение имеют древние ДНК-коллекции: без них мы бы не узнали о том, как сильно менялся человек на протяжении тысячелетий.

Светлая кожа — не врождённая "европейская черта", а результат долгого и сложного пути, на котором история, климат и генетика переплелись в единое целое.

Уточнения

Ме́дный век медно-каменный век, халколит (от греч. χαλκός — медь + λίθος — камень), энеолит (от лат. aeneus — медный + греч. λίθος — камень) — эпоха в развитии человечества, переходный период от неолита (нового каменного века) к бронзовому веку.



Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма.

