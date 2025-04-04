Спайкингу — нет! Почему находка братьев Фостеров может стать обязательной в барах и клубах

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый канадский стартап может изменить правила игры в борьбе с так называемым "спайкингом" — тайным подмешиванием сильнодействующих веществ в напитки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Разработчики надеются, что в будущем такое устройство будет доступно в каждом баре или клубе.

"Мешалка" под названием Spikeless способна обнаружить в напитке GHB, кетамин и другие вещества без вкуса и запаха, которые часто используются для одурманивания людей в клубах. Достаточно просто перемешать напиток — наконечники устройства изменят цвет при наличии наркотических соединений.

Spikeless — результат 12-летней работы исследовательской команды из Университета Британской Колумбии. Разработчики — братья Йохан и Эндрю Фостеры — поставили перед собой цель создать простой и удобный инструмент, который можно будет носить с собой или найти прямо на барной стойке, на фестивале или в клубе.

Как отмечает студент-химик и соавтор проекта Юсефи Сэм, ранее предлагались другие способы выявления. Но они были ненадежными, либо могли изменить вкус или свойства напитка. Spikeless же обещает быть более практичным, незаметным и безопасным для использования.

Пока устройство проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения Канады, и массовое производство ещё не налажено. По мнению экспертов, именно доступность станет решающим фактором успеха — если "мешалку" удастся удешевить, она вполне может стать таким же привычным элементом барной стойки, как салфетки или трубочки.

В то же время, как подчеркивает эксперт по предотвращению насилия Саша Сантос, решение проблемы требует системного подхода — от изменения социальной среды до повышения ответственности клубов и фестивалей. Тем не менее, технологическое новшество может стать важным шагом в сторону большей безопасности, передает irozhlas.

Уточнения

Сертифика́ция — это форма подтверждения соответствия объектов установленным требованиям, осуществляемая органом по сертификации.

