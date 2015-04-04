5 апреля: Ледовое побоище и запрет на поцелуи

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Православный календарь

День памяти преподобного мученика Никона, епископа (умер в 251 году), преподобного Никона, игумена Киево-Печерского (умер в 1088 году).

Народная традиция

День Никона. Никон считается покровителем шашечной игры.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов Цельсия. 5-10 апреля — средние даты разрушения устойчивого снежного покрова.

Именинники: Василий, Лидия, Никон.

События

5 апреля 1242 года Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере. Битва вошла в историю под именем Ледового побоища.

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Александр Невский — православный рыцарь

Чудотворцы: Александр Невский

Ледовое побоище — битва цивилизаций

5 апреля 1815 года на острове Сумбава в Индонезии началось извержение вулкана Тамбора. Катаклизм продолжался неделю и стал одним из крупнейших извержений вулканов в истории человечества: объём лавы и пепла достиг 180 кубических километров. Погибло почти 92 000 человек.

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5 апреля 1859 года Чарльз Дарвин отослал первые три главы "Происхождения видов" своему издателю. В ноябре книга появится в продаже и сразу же исчезнет с прилавков.

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5 апреля 1895 года Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который, разгневанный дружбой Уайльда со его сыном — лордом Альфредом Дугласом, обвинил писателя в гомосексуализме. Уайльду советовали покинуть Англию, но он отказался и позже сам предстал перед судом.

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5 апреля 1910 года во Франции запрещены поцелуи… на железной дороге. Причиной запрета были названы возникавшие при прощании задержки с отправлением поездов.

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Под запретом — поцелуи и замки из песка

5 апреля 1941 года СССР и Югославия подписали договор о ненападении. Соглашению предшествовало свержение офицерами-антифашистами прогерманского правительства Цветковича — Мачека. На следующий день нацистская Германия вместе с союзниками без объявления войны вторглась в страну.

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5 апреля 1943 года в составе Красной Армии начала свой боевой путь эскадрилья французских летчиков-добровольцев "Нормандия". Наименование "Нормандия" ей было присвоено, по желанию летного состава, в честь французской провинции, которая больше других пострадала от немецкой оккупации. Первым ее командиром был известный пилот Жан Луи Тюлян, еще до прибытия в СССР сбивший шесть самолетов противника.

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5 апреля 1955 года с поста премьер-министра Великобритании подал в отставку 80-летний Уинстон Черчилль.

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5 апреля 1955 года был основан Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ — ВНИИТФ). Министр среднего машиностроения А. П. Завенягин подписал приказ № 252 о создании НИИ-1011. Институт был создан для разработки ядерных зарядов и боеприпасов, исследований физических процессов ядерного взрыва и его действия, а также для осуществления авторского надзора за производством и эксплуатацией ядерных зарядов. В 1992 году ему был присвоен статус Российского федерального ядерного центра.

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5 апреля 1959 года первой в СССР начала ежедневно печатать текущую программу телепередач газета "Правда".

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5 апреля 1991 года создана пилотажная группа "Русские витязи".

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Дни рождения

5 апреля 1656 года родился Никита Демидов (Никита Демидович Антуфьев), родоначальник династии.

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Откуда есть пошел род Демидовых?

5 апреля 1827 года родился Джозеф Листер, английский врач, введший в хирургию антисептику.

5 апреля 1862 года — день рождения Петра Столыпина. Знамениты аграрные реформы Столыпина, но мало кому известно то, что он был инициатором введения всеобщего бесплатного начального образования в России. Петр Аркадьевич Столыпин родился в Дрездене, в семье, принадлежавшей старинному русскому роду, известному с XVI века, и приходился троюродным братом поэту Лермонтову.

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5 апреля 1908 года родился один из самых выдающихся дирижеров ХХ века Герберт фон Караян.

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5 апреля 1937 года родился Колин Пауэлл, американский генерал, председатель Объединенного комитета штабов (1989-93), первый чернокожий офицер, занявший высший военный пост в американской армии. Некогда был госсекретарем.

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Скорбные даты

5 апреля 1923 года скончался Джордж Карнарвон, знаменитый английский египтолог, руководивший экспедицией археолога Хоуарда Картера, открывшей гробницу Тутанхамона. Проклятие фараонов?

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Сокровища древних несут погибель

5 апреля 1994 года скончался Курт Кобейн, известный американский рок-музыкант, лидер группы "Nirvana". Застрелился.

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