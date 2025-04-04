Эти сладости не нарушают пост — но съесть их хочется всю тарелку

До конца Великого поста остаётся несколько недель, и у многих уже появляется тяга к привычным продуктам — особенно к сладкому. Однако пост не обязательно означает полный отказ от десертов. Более того, это отличная возможность пересмотреть свои вкусовые привычки и перейти на более здоровое питание.
Отец Феодорит отметил, что нет прямого запрета на сладкое во время поста. Главное условие — отсутствие скоромных ингредиентов. Это означает, что привычные лакомства вроде мармелада или пастилы, если они приготовлены без желатина, мёда или молока, можно спокойно включать в рацион.
"Просто постарайтесь не злоупотреблять", — добавил священник.
Если хотите быть уверены в составе, лучше приготовить десерт своими руками. Особенно если это настоящая яблочная пастила, которая хороша и в пост, и за его пределами.
Возьмите 2 кг яблок, очистите от кожуры и сердцевины.
Нарежьте кубиками и тушите с небольшим количеством воды до мягкости.
Перебейте в пюре, верните на плиту и варите до загустения.
Выложите массу на пергамент тонким слоем и сушите в духовке при 75°C с приоткрытой дверцей 2-3 часа.
Готовую пастилу можно скрутить в спиральки — получится красиво и удобно.
Пост — не повод лишать себя удовольствия. Главное — соблюдать меру и внимательно относиться к составу продуктов. А если готовите дома — это не только вкусно, но и полезно.
Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. Блюдо русской кухни. Следует разделять белёвскую и коломенскую пастилы, так как приготовляются они по различным рецептам — первая скорее напоминает фруктовое суфле, а вторая близка зефиру и, как считается, является его прообразом.
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