В Британии планируют освободить сотни заключенных из-за переполненности тюрем

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

В Великобритании планируется досрочное освобождение свыше тысячи заключенных в связи с дефицитом мест в исправительных учреждениях, сообщает Lenta. ru со ссылкой на телеканал ITV.

Фото: pxhere

В сентябре по аналогичной причине на свободу вышло 1,7 тысячи осужденных. Однако 40 из них были выпущены по ошибке и позднее вернулись обратно в тюрьму.

"Еще 1,1 тысячи заключенных будут освобождены в начале следующей недели", — говорится в сообщении. По данным британской газеты Times, это произойдет во вторник, 22 октября.

С начала 2023 года заполняемость мужских исправительных учреждений в Великобритании стабильно достигает 99%. По прогнозам Министерства юстиции страны, в течение следующих девяти месяцев доступные места в тюрьмах могут снова закончиться.

Ранее сообщалось, что британские власти рассматривают возможность перемещения заключенных в исправительные учреждения Эстонии, где наполнение тюрем составляет лишь 50% из-за низкого уровня преступности.

Уточнения



Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.