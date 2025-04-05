Дружба с чемпионом: всемирно известный боец поздравил Иду Галич с беременностью

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич, отдыхающая с семьёй в роскошном дубайском отеле Atlantis, неожиданно пересеклась с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич и Коннор Макгрегор

Звезда ММА, как видно из опубликованных кадров, тепло пообщался с Галич: обнял её для совместного фото и дружелюбно погладил живот, комментируя грядущее рождение дочери.

"Макгрегор оказался удивительно открытым! Обрадовался, что моя малышка станет Львом, а я — Тельцом. Рассказал, что у него самого двое сыновей под этим знаком. Если я всё правильно поняла, конечно", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Галич объявила о помолвке с 33-летним бизнесменом Олегом Ледвичем и скором пополнении в семье. При этом свадебные планы пара временно отложила, о чём блогерша сообщила поклонникам, поспешив уточнить: "горячие ирландцы" в списке причин отсутствуют.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о сложностях детства из-за славы отца.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.



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