ТОП-5 автозаводов республик СССР

Не только Россия делает машины. Её предшественник Советский Союз был большой, и "колёсный".
А давайте вспомним автозаводы СССР от разных республик.
1. Волжский автозавод (ВАЗ), РСФСР — Тольятти
Главная гордость советского автопрома. Основан ВАЗ при помощи итальянцев из FIAT. Легендарные "Копейка", "Шестёрка", "Нива" — всё оттуда.
Тольятти стал столицей народного автомобиля.
2. ЗАЗ (Запорожский автозавод), УССР — Запорожье
Дом знаменитых "ушастых" Запорожцев и "Таврии".
Почти в каждой семье хоть раз был ЗАЗ.
3. МАЗ (Минский автомобильный завод), БССР — Минск
Гигант тяжёлой техники — грузовики, тягачи, автобусы.
Без МАЗа не было бы ни стройки, ни парадов.
4. Рижская автобусная фабрика (РАФ, Латвийская ССР)
Основана в 1949 году. До 1954 года носила название РЗАК (Рижский завод автобусных кузовов). В 1996 году была попытка войти в альянс с ГАЗом, но она провалилась.
В 1998 году завод обанкротился. Последним выпущенным автомобилем стал микроавтобус РАФ-2926 для скорой помощи.
5. Кутаисский автомобильный завод (КАЗ, Грузинская ССР)
Основан в 1951 году. Специализировался на производстве грузовиков "Колхида”.
После распада СССР производство значительно сократилось. В 1995 году General Motors планировал возродить завод, но проект не состоялся.
В 2010 году завод полностью прекратил работу
СССР — это не только ВАЗ и ГАЗ. Каждая республика добавляла что-то своё: где-то это был "народный" авто, где-то — мощный грузовик, где-то — креативный ремонт и адаптация.
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