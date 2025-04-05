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ТОП-5 автозаводов республик СССР

2:38
Авто

Не только Россия делает машины. Её предшественник Советский Союз был большой, и "колёсный".

РАФ-2203 «Латвия»
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РАФ-2203 «Латвия»

А давайте вспомним автозаводы СССР от разных республик.

1. Волжский автозавод (ВАЗ), РСФСР — Тольятти

Главная гордость советского автопрома. Основан ВАЗ при помощи итальянцев из FIAT. Легендарные "Копейка", "Шестёрка", "Нива" — всё оттуда.

  • Основан: 1970
  • Самая массовая марка — ВАЗ-2101
  • До сих пор работает (теперь LADA).

Тольятти стал столицей народного автомобиля.

2. ЗАЗ (Запорожский автозавод), УССР — Запорожье

Дом знаменитых "ушастых" Запорожцев и "Таврии".

  • Основан: 1960
  • ЗАЗ-965 — легенда малолитражек
  • Машины делали для народа, с душой (и вибрацией).

Почти в каждой семье хоть раз был ЗАЗ.

3. МАЗ (Минский автомобильный завод), БССР — Минск

Гигант тяжёлой техники — грузовики, тягачи, автобусы.

  • Основан: 1944
  • Важнейший поставщик техники для армии и промышленности
  • Легендарный МАЗ-500 — советский символ автогрузовика.

Без МАЗа не было бы ни стройки, ни парадов.

4. Рижская автобусная фабрика (РАФ, Латвийская ССР)

Основана в 1949 году. До 1954 года носила название РЗАК (Рижский завод автобусных кузовов). В 1996 году была попытка войти в альянс с ГАЗом, но она провалилась.

В 1998 году завод обанкротился. Последним выпущенным автомобилем стал микроавтобус РАФ-2926 для скорой помощи.

5. Кутаисский автомобильный завод (КАЗ, Грузинская ССР)

Основан в 1951 году. Специализировался на производстве грузовиков "Колхида”.

После распада СССР производство значительно сократилось. В 1995 году General Motors планировал возродить завод, но проект не состоялся.

В 2010 году завод полностью прекратил работу

СССР — это не только ВАЗ и ГАЗ. Каждая республика добавляла что-то своё: где-то это был "народный" авто, где-то — мощный грузовик, где-то — креативный ремонт и адаптация.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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