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23-летний певец Егор Шип на грани слепоты: как он борется с диагнозом

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

23-летний автор хита "Диор" Егор Шип раскрыл детали ухудшающегося здоровья. Молодой человек заявил, что в ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство на правом глазу, практически потерявшем способность видеть, а затем — на левом, где зрение пока сохраняется лучше.

Егор Шип
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Егор Шип

Шип пояснил, что традиционные методы коррекции, такие как лазерная операция, очки или линзы, в его случае невозможны из-за диагностированных астигматизма и кератоконуса — заболевания, приводящего к деформации роговицы.

"Шансов вернуть прежнее зрение почти нет. Сейчас главное — остановить прогрессирование, чтобы ситуация не усугубилась", — отметил блогер в интервью Super.

Артист уже выбрал клинику в России для проведения процедур. Первая операция оценивается в 100 тысяч рублей, однако последующая, с имплантацией, потребует значительно больших вложений — около миллиона.

Ранее Вуди Харрельсон раскрыл причину отказа от съёмок в сериале "Белый лотос".

Уточнения

Его́р Шип (настоящее имя — Его́р Влади́мирович Корабли́н; род. 12 февраля 2002, Москва) — российский видеоблогер и музыкальный исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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