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Новая роль электромобилей: китайские электромобили теперь зарабатывают деньги, питая городские сети

2:21
Авто

В Китае стартует серия пилотных проектов, цель которых — использовать электромобили в качестве мобильных накопителей энергии для поддержки электросетей в периоды пиковых нагрузок. В девяти городах, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, планируется реализовать около 30 таких инициатив.

электромобиль SEALION 7
Фото: byd.com is licensed under Free More info
электромобиль SEALION 7

Как это работает?

Технология "Vehicle-to-Grid" (V2G) позволяет электромобилям не только потреблять энергию, но и возвращать её обратно в сеть при необходимости. Таким образом, автомобили становятся своеобразными "батареями на колёсах", помогая стабилизировать энергосистему во время пикового потребления. Кроме того, они могут настраивать время зарядки, чтобы избегать нагрузки на сеть в часы пик, а также участвовать в регулировании частоты и других критически важных услугах.

Кто участвует?

Энергетические компании отвечают за создание инфраструктуры для этих проектов, в то время как местные власти координируют развитие зарядных станций. Энергетический регулятор будет способствовать интеграции V2G-приложений в торговлю электроэнергией. Предполагается, что к 2025 году будет создано более 50 подобных пилотных программ.

Преимущества для владельцев электромобилей

Участие в таких проектах может стать дополнительным источником дохода для владельцев электромобилей и операторов зарядных станций. Предоставляя энергию обратно в сеть в нужные моменты, они могут получать компенсацию, тем самым снижая общие затраты на владение автомобилем.

Технологические вызовы

Несмотря на перспективность, широкомасштабное внедрение V2G сталкивается с рядом препятствий. Необходимо разработать жизнеспособные бизнес-модели и улучшить технологии батарей, поскольку частое использование аккумуляторов для передачи энергии в сеть может сократить их срок службы. В некоторых моделях электромобилей, таких как произведённые компанией BYD, уже предусмотрены функции для использования энергии батареи в бытовых целях, однако пока это позиционируется скорее как удобство для кемпинга, нежели как полноценное решение для энергосистемы.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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