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Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?

1:09
Туризм

Чёрный кот, которому впоследствии дали кличку Бурак, пробрался на корабль транспортно-логистической компании FESCO в Стамбуле и доплыл вместе с другими пассажирами до Новороссийска.

Чёрный кот
Фото: commons.wikimedia.org by Iban Torras, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный кот

Поначалу никто не замечал кота, оказавшегося в контейнере, но когда ему захотелось есть, он начал подавать голос. Члены экипажа не имеют права открывать контейнер, пока корабль не достиг порта, поэтому кота кормили через отверстия.

Сейчас Бурак живёт в новороссийском порту. Он не покидает его уже третью неделю.

"Путешественник обзавёлся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку", — сказал собеседник РИА Новости.

Сотрудники порта решают вопрос, как быть с Бураком: найти ему хозяина в Новороссийске или депортировать обратно в Турцию. Некоторые жители Новороссийска выразили желание взять пушистика к себе, но, чтобы он покинул таможенную зону, нужно согласие соответствующих органов.

Уточнения

Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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