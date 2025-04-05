Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?

Чёрный кот, которому впоследствии дали кличку Бурак, пробрался на корабль транспортно-логистической компании FESCO в Стамбуле и доплыл вместе с другими пассажирами до Новороссийска.
Поначалу никто не замечал кота, оказавшегося в контейнере, но когда ему захотелось есть, он начал подавать голос. Члены экипажа не имеют права открывать контейнер, пока корабль не достиг порта, поэтому кота кормили через отверстия.
Сейчас Бурак живёт в новороссийском порту. Он не покидает его уже третью неделю.
"Путешественник обзавёлся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку", — сказал собеседник РИА Новости.
Сотрудники порта решают вопрос, как быть с Бураком: найти ему хозяина в Новороссийске или депортировать обратно в Турцию. Некоторые жители Новороссийска выразили желание взять пушистика к себе, но, чтобы он покинул таможенную зону, нужно согласие соответствующих органов.
Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.