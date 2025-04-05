Мыслить быстро и получить работу мечты поможет это: виды спорта, которые заставят мозг работать

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследования учёных доказывают тесную взаимосвязь между спортом и когнитивными функциями. Нейрокоуч Кира Феклисова перечислила виды упражнений, которые максимально положительно влияют на работу мозга.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пловец

По её словам, кардио, силовые тренировки, командные виды спорта, танцы, упражнения на гибкость и координацию улучшают память, внимание, концентрацию, обучаемость и креативность.

Кардио, например, к которым относятся бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки и другое, оказывают мощный положительный эффект на когнитивные функции мозга.

Нужно начинать любую тренировку с 20-30 минут кардионагрузки для лучшей стимуляции мозга.

Плавание стимулирует мозг за счёт насыщения кислородом и выброса "гормонов радости".

Такие виды физической активности, как йога и тай-чи, помогают снять стресс и улучшить психическое благополучие, пишет "Чемпионат".

Кроме того, танцы могут положительно влиять на многие аспекты психического и физического здоровья. Например, танец способствует улучшению координации и пластичности тела, что помогает развить лучшее чувство равновесия и гибкости.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

