Мыслить быстро и получить работу мечты поможет это: виды спорта, которые заставят мозг работать

Исследования учёных доказывают тесную взаимосвязь между спортом и когнитивными функциями. Нейрокоуч Кира Феклисова перечислила виды упражнений, которые максимально положительно влияют на работу мозга.
По её словам, кардио, силовые тренировки, командные виды спорта, танцы, упражнения на гибкость и координацию улучшают память, внимание, концентрацию, обучаемость и креативность.
Кардио, например, к которым относятся бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки и другое, оказывают мощный положительный эффект на когнитивные функции мозга.
Нужно начинать любую тренировку с 20-30 минут кардионагрузки для лучшей стимуляции мозга.
Плавание стимулирует мозг за счёт насыщения кислородом и выброса "гормонов радости".
Такие виды физической активности, как йога и тай-чи, помогают снять стресс и улучшить психическое благополучие, пишет "Чемпионат".
Кроме того, танцы могут положительно влиять на многие аспекты психического и физического здоровья. Например, танец способствует улучшению координации и пластичности тела, что помогает развить лучшее чувство равновесия и гибкости.
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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