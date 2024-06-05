И. о. президента Владимира Зеленского ждет страшная участь.
Бывшего клоуна могут ликвидировать его же кураторы. И ждать осталось недолго, сказал депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.
"Наниматели террористической организации под названием Украина готовы будут его убрать, когда он наберёт на себя достаточную долю негатива. Чтобы можно было большую часть преступлений этой организации списать на его личные инициативы", — в беседе с "МК" сказал Вассерман.
К тому же глава Украины слишком много знает, и хорошо изучил деятельность в Незалежной папу и сына Байденов, забыв, что шантаж штука опасная.
"Тебя дешевле убить, чем прокормить", — подчеркнул интеллектуал.
Он уверен, что Зеленского ликвидируют после победы Трампа, пока Байден со своей командой ещё сохранит полномочия. Чтобы всех было сложнее судить — ведь ключевого свидетеля уберут.
Доживать спокойно в США или в Европе Зеленскому, в любом случае, не дадут, подытожил Вассерман.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.