"Ждать недолго": Анатолий Вассерман рассказал, кто и когда ликвидирует Зеленского

Анатолий Вассерман рассказал, что Зеленского скоро ликвидируют

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

И. о. президента Владимира Зеленского ждет страшная участь.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Бывшего клоуна могут ликвидировать его же кураторы. И ждать осталось недолго, сказал депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.

"Наниматели террористической организации под названием Украина готовы будут его убрать, когда он наберёт на себя достаточную долю негатива. Чтобы можно было большую часть преступлений этой организации списать на его личные инициативы", — в беседе с "МК" сказал Вассерман.

К тому же глава Украины слишком много знает, и хорошо изучил деятельность в Незалежной папу и сына Байденов, забыв, что шантаж штука опасная.

"Тебя дешевле убить, чем прокормить", — подчеркнул интеллектуал.

Он уверен, что Зеленского ликвидируют после победы Трампа, пока Байден со своей командой ещё сохранит полномочия. Чтобы всех было сложнее судить — ведь ключевого свидетеля уберут.

Доживать спокойно в США или в Европе Зеленскому, в любом случае, не дадут, подытожил Вассерман.