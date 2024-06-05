В Великобритании заявили, что Владимир Зеленский в Азии потерпел политическое поражение.
Он окончательно разочаровался в КНР из-за его поддержки Москвы. Ещё недавно украинский лидер надеялся на поддержку Китая, однако политическое поражение в Азии — налицо, пишет UnHeard.
"Зеленский радикально изменил тактику и публично упрекнул Китай за то, что он якобы помогает РФ оказывать давление на страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите в Швейцарии", — отмечает автор.
И. о. президента Украины раньше также обвинял Кремль в том, что он якобы манипулирует Пекином, чтобы сорвать "мирную" конференцию в Швейцарии.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.