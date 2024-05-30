Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов

Дональд Трамп признан присяжными виновным в фальсификации документов

Присяжные вынесли вердикт по историческому уголовному делу Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Коллегия присяжных вынесла вердикт по историческому уголовному процессу против Дональда Трампа. Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации по 34 пунктам. Дело касалось неправильного оформления выплат публичной женщине за сокрытие компромата. Вердикт может повлиять на предвыборную гонку за Белый дом в 2024 году и стать поворотным моментом в истории США.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до четырех лет. Судебный процесс над Трампом может стать поворотным моментом в истории США.

Сам бывший президент США отвергает все обвинения и не без оснований полагает, что решение присяжных было сфальсифицировано, ведь ещё недавно они толком не понимали сути обвинений. Трамп назвал решение присяжных "позором" и пообещал, что будет "бороться до конца".

"Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца и победим, потому что наша страна скатилась к чертям".

Приговор по делу будет вынесен 11 июля. После решения присяжных он по всей вероятности будет обвинительным. Приговор может предусматривать или огромный штраф, или срок до 136 лет, если по каждому из 34 пунктов Трампу будет дано 4 года заключения.

Законодательство США допускает, что даже находясь в заключении осужденный сохраняет активные избирательные права, то есть может быть избран президентом. В случае избрания президентом Трамп сможет выписать помилование самому себе.

Впрочем, сам факт применения в США сфальсифицированного судебного преследования против опасного конкурента на выборах и бывшего президента полностью дискредитирует американскую политическую систему, о чём неоднократно говорил президент России Владимир Путин.