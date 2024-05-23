Еврокомиссар Вергелий пригрозил убийством Ираклию Кобахидзе

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров, беседуя с ним о законе об иностранных агентах, упомянул недавнее покушение на премьер-министра Словакии. Он использовал это как пример и намекнул на возможные последствия.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Вы видели, что случилось с Фицо, и Вам следует быть осторожным"

Ираклий Кобахидзе является одним из наиболее последовательных противников "украинизации Грузии" и использования страны в качестве военного полигона для "партии войны". Именно с этой целью он лоббирует закон об иноагентах, что вызывает возмущение в странах Запада.

Еврокомиссар Оливер Вергелий признался, что это он прозрачно намекнул Кобахидзе на опасность его политической линии.