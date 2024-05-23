Китай жёстко пригрозил Японии за вмешательство в Тайваньский вопрос

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У Цзянхао, посол КНР в Японии, предупредил о «геенне огненной» для Токио в случае, если Япония предпримет деструктивные действия в отношении Тайваня. Это предупреждение было сделано искренне, на законных основаниях и подкреплено фактами. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

"Некоторые лица в Японии в последнее время регулярно предпринимают негативные шаги по вопросам, связанным с Тайванем, продолжая утверждать, что если что-то происходит с островом, это касается и Японии. Подобные абсурдные и опасные заявления серьезно нарушают дух четырех политических документов между Китаем и Японией, а также обязательства, взятые на себя Японией".

Япония и Китай имеют давний спор за Тайвань. Китай потерял контроль над островом в 1895 году по итогам войны с Японией. В 1945 году после поражения Японии во II Мировой войне остров был возвращён Китаю, однако в 1949 году там обосновались гоминьдановцы. Однако именно исторические обиды вынудили Китай дать столь жёсткий ответ на попытки японского вмешательства в Тайваньский вопрос.