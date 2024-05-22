Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу

По информации телеканала CNN, представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими странами.
Он подчеркнул, что президент поддерживает идею создания двух государств и всегда выступал за это. Представитель СНБ также отметил, что, по мнению Байдена, создание палестинского государства должно происходить через прямые переговоры между сторонами, а не через одностороннее признание.
Ранее стало известно, что сразу три страны Евросоюза признали суверенитет Палестины, в том числе Норвегия, Ирландия и Испания.
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