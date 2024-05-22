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Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу

0:43
Мир

По информации телеканала CNN, представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими странами.

Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул, что президент поддерживает идею создания двух государств и всегда выступал за это. Представитель СНБ также отметил, что, по мнению Байдена, создание палестинского государства должно происходить через прямые переговоры между сторонами, а не через одностороннее признание.

Ранее стало известно, что сразу три страны Евросоюза признали суверенитет Палестины, в том числе Норвегия, Ирландия и Испания. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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