Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

По информации телеканала CNN, представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими странами.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул, что президент поддерживает идею создания двух государств и всегда выступал за это. Представитель СНБ также отметил, что, по мнению Байдена, создание палестинского государства должно происходить через прямые переговоры между сторонами, а не через одностороннее признание.

Ранее стало известно, что сразу три страны Евросоюза признали суверенитет Палестины, в том числе Норвегия, Ирландия и Испания.