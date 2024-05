Запад не поможет так, как помогала Россия: профессор раскритиковал действия властей Армении

Визит Никола Пашиняна в Москву не помог преодолеть кризис в армяно-российских отношениях. Профессор Стэнфордского университета Артур Хачикян отмечает, что российское руководство вряд ли забудет и простит действия Пашиняна, а заявления после визита были холодными и безразличными, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International