Запад не поможет так, как помогала Россия: профессор раскритиковал действия властей Армении

Профессор Хачикян раскритиковал переориентацию Армении на Запад

Визит Никола Пашиняна в Москву не помог преодолеть кризис в армяно-российских отношениях. Профессор Стэнфордского университета Артур Хачикян отмечает, что российское руководство вряд ли забудет и простит действия Пашиняна, а заявления после визита были холодными и безразличными, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

Перспектива замены России Западом в вопросах безопасности и экономики маловероятна. Хачикян подчеркивает, что попытки внушить армянскому обществу веру в такую возможность приводят к негативным последствиям для страны. Запад не предоставляет значительной военной помощи Армении, и попытки укрепить связи с ним оказались неуспешными.

Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном также не вызывает оптимизма. Постоянные уступки Армении и отсутствие гарантии безопасности после потерь, таких как Карабах, усугубляют ситуацию. Армения сталкивается с территориальными претензиями Азербайджана и Турции, но не имеет чётких планов противостояния этим вызовам.

Надежды на западную поддержку в сдерживании Азербайджана не имеют реальных оснований. Западные страны, такие как Франция и США, не предоставляют Армении необходимую военную помощь и фактически закрывают глаза на происходящие этнические чистки. В то время как Россия, несмотря на трудности, всё же остается единственным реальным гарантом какой-то военной помощи для Армении.