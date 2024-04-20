В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине, чтобы закрыть рот тем, кто пишет правду в Telegram

В Верховной раде Украины призвали запретить Telegram и ввести военную цензуру

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Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести военную цензуру для получения дополнительных полномочий.

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По его словам, это необходимо для поиска людей, пишущих о коррупции в работе ТЦК и о незаконном призыве в армию. Политик также призвал запретить социальные сети TikTok и Telegram на Украине, так как, по его мнению, эти сервисы не хотят общаться с властями и вводить ограничения. Telegram обвинил еще и в сотрудничестве с ФСБ.

"Этот законопроект будет очень непопулярен. Я же прекрасно это осознаю. Но опять же, об этом же стоит всем подумать. И решить, а чего ты хочешь — жить под русской оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram", — заявил Потураев.

Как коррелирует ограничение свободы слова со свободой в целом, и сможет ли запрет рассказывать о бесчинствах ТЦК остановить насильственную мобилизацию, Потураев не пояснил.