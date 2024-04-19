The Wall Street Journal сообщила, что Америка может передать Израилю вооружения на более чем $1 млрд

Американское издание WSJ сообщило, что администрация Джо Байдена оценивает перспективы предоставления Израилю оружия общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. Это будет самой большой помощью, которую получит Израиль с начала операции в секторе Газа и первой после столкновения с Ираном.
По данным газеты, помимо предоставления пакета помощи, который рассматривается в Конгрессе Америки, планируются новые сделки для дополнения. Например: предоставление боеприпасов для танков, военный транспорт и минометные снаряды. WSJ отмечает, что оказание такой помощи потребует согласия законодателей США. А это может занять несколько месяцев.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.