The Wall Street Journal сообщила, что Америка может передать Израилю вооружения на более чем $1 млрд

США могут передать Израилю вооружение более чем на $1 млрд

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Американское издание WSJ сообщило, что администрация Джо Байдена оценивает перспективы предоставления Израилю оружия общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. Это будет самой большой помощью, которую получит Израиль с начала операции в секторе Газа и первой после столкновения с Ираном.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi is licensed under public domain

По данным газеты, помимо предоставления пакета помощи, который рассматривается в Конгрессе Америки, планируются новые сделки для дополнения. Например: предоставление боеприпасов для танков, военный транспорт и минометные снаряды. WSJ отмечает, что оказание такой помощи потребует согласия законодателей США. А это может занять несколько месяцев.