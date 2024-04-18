Премьер-министр Польши: Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной

Дональд Туск призвал разблокировать польско-украинскую границу

Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, отметил премьер-министр Польши, Дональд Туск, передавая информацию журналистам после завершения заседания Европейского совета.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ранее поступила информация о том, что польские фермеры, выступающие против поставок сельхозпродукции из Украины, возобновили блокаду двух пограничных переходов на польско-украинской границе.

Туск отметил, что в настоящий момент невозможно сохранять закрытые переходы вне зависимости от причин протестов или недовольства отдельных групп, так как любой ущерб, наносимый Украине в условиях развития ситуации на военном фронте, является неприемлемым. Его выступление было передано польским телевидением.

Премьер выразил надежду на понимание со стороны фермеров и на то, что они по своей воле прекратят блокаду на границе. Он подчеркнул, что в процессе переговоров произошли изменения и большинство фермеров понимает, что продолжение диалога возможно. Туск подчеркнул, что Польша готова предоставить дополнительную помощь тем, кто пострадал не по своей вине, и что страна не стремится ослабить Украину. По его словам, он надеется на благоразумие фермеров и их отказ от данной формы протеста.

Польский премьер верит, что удастся разрешить ситуацию без применения силовых мер. Он отметил, что не видит необходимости использовать силу и надеется на понимание. Туск подчеркнул, что правоохранительные органы не проявляли агрессии по отношению к фермерам и стремится сохранить это положение, но призвал к соблюдению законов и прекращению блокады, поскольку блокировка Украины на пограничных переходах является недопустимой по его мнению.