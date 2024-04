Премьер-министр Польши: Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной

Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, отметил премьер-министр Польши, Дональд Туск, передавая информацию журналистам после завершения заседания Европейского совета.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.