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"Куда захотим": иранские компании ловко обходят западные санкции и наращивают продажи нефти в Китай

FT: Иран нарастил экспорт нефти в I квартале до шестилетнего максимума

2:09
Мир

Экспорт иранской нефти в первом квартале 2024 года достиг максимальных за шестилетний период 1,56 млн баррелей в сутки, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

FT: Иран нарастил экспорт нефти в I квартале до шестилетнего максимума
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

По данным французской Kpler, отслеживающей мировые танкерные перевозки, почти все объёмы энергоресурса, поставленные Ираном в 2024 году, ушли в КНР.

FT отмечает, что на Иран приходится около 10% всего нефтяного импорта Китая, и агрессивные санкции в отношении Тегерана могут дестабилизировать не только рынок нефти, но и отношения между Пекином и США.

В среду новостное агентство Ирана Tasnim назвало Китай основным клиентом нефтяных компаний страны и добавило, что найденные нефтяниками пути обхода санкций позволяют не бояться давления западных стран.

Старший аналитик и специалист по санкциям Vortexa Армен Азизян рассказал, что Вашингтон недавно начал следить за отдельными танкерами, подозреваемыми в транспортировке иранской нефти, и ввёл против части из них санкции в феврале и апреле, но это не оказало значительного влияния на экспорт.

"Иранцы очень хорошо находят лазейки, — заявил он. — Теперь они обманывают систему идентификации судов AIS, создавая впечатление, что находятся в одном месте, когда на самом деле они в другом, и поэтому их действия отследить сложно".

По словам эксперта, в 2023 году Иран увеличил количество нефтяных танкеров на 20% (до 253) и с 2021 года удвоил число супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн баррелей.

Министр нефти Ирана Джавад Одзи в марте заявил, что в 2023 году экспорт энергоресурса принёс экономике страны более $35 млрд.

"Мы можем экспортировать нефть куда захотим, причём с минимальным дисконтом", — добавил министр.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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