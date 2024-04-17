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Джо Байден пообещал немедленно подписать законопроекты помощи союзникам США

Президент США пообещал подписать проекты помощи Украине и Израилю

1:35
Мир

Президент США Джо Байден выразил поддержку предложенным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном пакетам помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе в заявлении, которое было выдано из Белого дома. Он призвал конгресс принять эти меры как можно скорее.

Президент США пообещал подписать проекты помощи Украине и Израилю
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Байден подчеркнул свою полную поддержку предложенного пакета, который направлен на предоставление критической помощи Израилю и Украине, а также на предоставление гуманитарной помощи жителям Газы и на укрепление безопасности и стабильности в регионе Индийского океана.

Он также отметил, что палата представителей должна принять пакет уже на этой неделе, чтобы сенат последовал за ней. Байден заверил, что он намерен немедленно подписать эту инициативу в закон.

Республиканская оппозиция, которая контролирует палату представителей, представила три собственных законопроекта о помощи союзникам США, включая Украину, вместо того, чтобы поддержать единый пакет, уже принятый сенатом. Авторы этих новых законопроектов пытаются изменить формат помощи Киеву частично на займы, ужесточить контроль за расходованием средств и требуют от администрации разработать долгосрочную стратегию по Украине.

Американские власти заявляют, что запасы средств для Украины были исчерпаны еще в декабре, и пока конгресс не выделит новые средства, они не смогут оказывать дополнительную помощь в виде поставок оружия и боеприпасов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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