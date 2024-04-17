Предложивший сделать виселицу из Арки дружбы украинский писатель внезапно умер

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На 57-м году своей жизни скончался украинский литератор и общественный деятель Дмитрий Капранов. Это сообщение появилось на странице братьев Капрановых в социальной сети, сообщает EADaily.

"Друзья, у нас трагедия. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где состоится прощание, сообщу завтра. Все предстоящие события отменяются, прошу прощения," — написал его брат-близнец Виталий Капранов.

Обстоятельства смерти писателя он не уточнил.

Братья Дмитрий и Виталий Капрановы — украинские писатели, издатели, общественные деятели. Родились они в Молдове, но своё детство провели в Николаевской области. В 1990-х годах, находясь в Москве, они издавали украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал фантастики "Братья", начав тогда создавать свои фантастические и исторические произведения.

В 1998 году братья вернулись на Украину, где организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай" в 1999 году. Затем они основали издательство "Зеленый лес" в 2000 году и запустили YouTube-канал "имени Т. Г. Шевченко" в 2019 году. В период специальной военной операции они вступили в ряды националистического полка "Азов*".

Братья также привлекли внимание своими публикациями на украинском портале "Обозреватель", в которых выступали за запрет ввоза российских книг на Украину, призывали к отказу от просмотра российских фильмов и музыки.

9 апреля, на странице братьев Капрановых в социальной сети появилась фраза: "Из Арки дружбы народов выйдет чудесная виселица. А уже потом ее демонтируем".

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.