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Предложение МАГАТЭ раскритиковано — Рогов заявил, что представители Украины могут нести опасность ЗАЭС

Рогов: представители Украины могут быть потенциальными исполнителями ударов ВСУ

2:06
Мир

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и лидер запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов высказал мнение в интервью агентству РИА Новости о том, что украинские представители не имеют причин находиться на ЗАЭС.

Рогов: представители Украины могут быть потенциальными исполнителями ударов ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Рогова, они могут быть потенциальными исполнителями ударов Вооруженных сил Украины по станции.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил намерение агентства провести в текущем году оценку технического состояния Запорожской АЭС с учетом безопасности.

Согласно высказыванию Рогова, Гросси, по его мнению, стремится привлечь украинских "ядерных террористов" на атомную станцию и сделать их пребывание там законным, что, по его мнению, нежелательно. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Запорожской АЭС необходимо прекратить обстрелы станции со стороны ВСУ, а не создавать новые правила, меморандумы и общие комиссии по оценке безопасности. Рогов также поинтересовался, какие аспекты станции будет оценивать официальный Киев, и предположил, что присутствие представителей режима Зеленского на атомной станции может угрожать ее безопасности.

По его словам, на Запорожской АЭС строго соблюдаются все правила и стандарты безопасности, производится обновление оборудования. Там работают специалисты высокого уровня, включая тех, кто трудился на станции еще до ее присоединения к России, а также специалисты из других регионов России, прибывшие для укрепления кадрового состава.

Запорожская АЭС находится на левом берегу реки Днепр, близ города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу блоков и установленной мощности атомная станция: на ней шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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