Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и лидер запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов высказал мнение в интервью агентству РИА Новости о том, что украинские представители не имеют причин находиться на ЗАЭС.
По мнению Рогова, они могут быть потенциальными исполнителями ударов Вооруженных сил Украины по станции.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил намерение агентства провести в текущем году оценку технического состояния Запорожской АЭС с учетом безопасности.
Согласно высказыванию Рогова, Гросси, по его мнению, стремится привлечь украинских "ядерных террористов" на атомную станцию и сделать их пребывание там законным, что, по его мнению, нежелательно. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Запорожской АЭС необходимо прекратить обстрелы станции со стороны ВСУ, а не создавать новые правила, меморандумы и общие комиссии по оценке безопасности. Рогов также поинтересовался, какие аспекты станции будет оценивать официальный Киев, и предположил, что присутствие представителей режима Зеленского на атомной станции может угрожать ее безопасности.
По его словам, на Запорожской АЭС строго соблюдаются все правила и стандарты безопасности, производится обновление оборудования. Там работают специалисты высокого уровня, включая тех, кто трудился на станции еще до ее присоединения к России, а также специалисты из других регионов России, прибывшие для укрепления кадрового состава.
Запорожская АЭС находится на левом берегу реки Днепр, близ города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу блоков и установленной мощности атомная станция: на ней шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации.
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