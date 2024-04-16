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Америка будет отговаривать Израиль от ответа Ирану, заявили эксперты

РИА Новости: США будут убеждать Израиль не наносить соразмерный удар по Ирану

1:48
Мир

Согласно экспертам, США, вероятно, будут отговаривать Израиль от масштабного ответа на недавнюю атаку Ирана из-за желания предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Об этом они заявили РИА Новости.

РИА Новости: США будут убеждать Израиль не наносить соразмерный удар по Ирану
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Это связано с опасениями по поводу возможной блокировки Ормузского пролива Ираном, что приведет к серьезным последствиям для глобальной экономики. Они указали, что США не желают эскалации конфликта, который может привести к блокировке пролива Ираном с использованием мин и ракет.

Представитель журнала Chronicles: A Magazine of American Culture Срджа Трифкович отметил, что участие Америки в возможном конфликте между Израилем и Ираном будет нежелательным для президента Джо Байдена в предвыборной гонке.

Трифкович также предположил, что атака Израиля на иранское консульство в Дамаске имела целью провоцировать Иран на решительные действия, с целью отвлечь внимание от других событий. По его мнению, Иран старается сохранить свою репутацию в исламском мире и среди союзников, избегая провокации широкомасштабной войны.

Эксперт заявил, что Иран стремится избежать более широкого конфликта, поэтому он тщательно подбирал ответные меры. Он уверен, что давление со стороны США заставит Израиль скорректировать свои действия, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

Член политбюро Сирийской социальной националистической партии Тарек Ахмад также считает, что текущая администрация США не заинтересована в допущении эскалации конфликта. По его мнению, Байден не может позволить себе полноценную войну с Ираном в настоящее время и поэтому не допустит острой реакции со стороны Нетаньяху.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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