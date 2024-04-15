В США загорелся главный завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов

В США произошёл пожар на заводе по производству корпусов артиллерийских снарядов

0:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В США произошёл пожар на основном заводе по производству корпусов 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает Telegram-канал "Повёрнутые на Z войне".

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

Американское издание Atlas News отмечает, что на фото и видео, опубликованных в сети, заметен густой черный дым, поднимающийся с территории завода.

Экстренные службы уже на месте происшествия, но пока не ясно, что именно стало причиной этого инцидента.