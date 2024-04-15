В США загорелся главный завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов

В США произошёл пожар на основном заводе по производству корпусов 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает Telegram-канал "Повёрнутые на Z войне".
Американское издание Atlas News отмечает, что на фото и видео, опубликованных в сети, заметен густой черный дым, поднимающийся с территории завода.
Экстренные службы уже на месте происшествия, но пока не ясно, что именно стало причиной этого инцидента.
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