На Украине началась блокировка каналов TikTok

Согласно заявлению центра борьбы с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в понедельник было принято решение начать блокировку ряда каналов в TikTok, которые являются, как утверждается, средствами распространения "российской пропаганды".
"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в сети", — сообщается в Telegram-канале центра противодействия дезинформации.
На официальном веб-сайте центра был опубликован список из 83 каналов в TikTok. В том числе, в него вошли и новостные каналы.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.