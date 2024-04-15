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На Украине началась блокировка каналов TikTok

На Украине собираются заблокировать 83 канала в TikTok

0:39
Мир

Согласно заявлению центра борьбы с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в понедельник было принято решение начать блокировку ряда каналов в TikTok, которые являются, как утверждается, средствами распространения "российской пропаганды".

На Украине собираются заблокировать 83 канала в TikTok
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в сети", — сообщается в Telegram-канале центра противодействия дезинформации.

На официальном веб-сайте центра был опубликован список из 83 каналов в TikTok. В том числе, в него вошли и новостные каналы.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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