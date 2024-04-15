Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с Анналеной Бербок, в ходе которого обсудили атаку Ирана на Израиль

Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили атаку исламской республики по Израилю

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Хосейн Амир Абдоллахиян, который занимает пост главы МИД Ирана, переговорил по телефону с Анналеной Бербок, лидером МИД Германии. Во время разговора они обсудили атаку на Израиль, которую совершила исламская республика. Текст разговора был опубликован иранским МИД в Телеграм-канале.

Фото: ticket.wikimedia.org by Stefan Kaminski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Абдоллахиян рассказал, что целью удара было предупреждение Израиля о том, какие последствия его могут ожидать, если он пересечет "красную линию". Иран совершил небольшую точную операцию, целью которой были стратегические объекты Израиля, из которых и было совершено нападение на посольство Тегерана в Дамаске, сказал министр. Абдоллахиян надеется, что Германия направит свои силы на остановку боевых действия в секторе Газа, а также на закрепление безопасности на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы порицать Иран из-за его законных деяний.