Хакерская группа Handala заявила о взломе израильского "Железного купола" после атаки Ирана

Handala: "Железный купол" Израиля взломан

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Хакерская группа Handala сообщила о взломе израильской системы ПВО "Железный купол" после атаки Ирана. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В субботу Иран запустил в сторону Израиля около пяти десятков беспилотников. Атака стала ответом на авиаудар ЦАХАЛ по иранскому генконсульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам и заявил о готовности страны к атакам Ирана. Вскоре после этого поступили сообщения, что в небо поднялся израильский самолёт "Судного дня".