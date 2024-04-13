Хакерская группа Handala заявила о взломе израильского "Железного купола" после атаки Ирана

Хакерская группа Handala сообщила о взломе израильской системы ПВО "Железный купол" после атаки Ирана. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
В субботу Иран запустил в сторону Израиля около пяти десятков беспилотников. Атака стала ответом на авиаудар ЦАХАЛ по иранскому генконсульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам и заявил о готовности страны к атакам Ирана. Вскоре после этого поступили сообщения, что в небо поднялся израильский самолёт "Судного дня".
Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.