Иран наносит ответный удар. В сторону Израиля летят десятки беспилотников

Десятки БПЛА летят из Ирана в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post.
Информацию подтвердили вооруженные силы Израиля. ЦАХАЛ заявил, что "контролирует все цели".
Телеканал Al Arabiya сообщил о множестве иранских беспилотников, пересекших воздушное пространство на юге Ирака.
Запущенные беспилотники — обещанный ответ на авиаудар ЦАХАЛ по генконсульству Ирана в Дамаске, который был нанесён 1 апреля. В результате атаки погибли семь офицеров КСИР, в том числе высокопоставленные генерал-советники: Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Тегеран заявил, что оставляет за собой право ответить на агрессию Израиля. В ответ Тель-Авив пообещал, что Иран понесет ответственность в случае дальнейшей эскалации. Также Израиль заявил, что готов поразить цели в Иране в случае ответа на атаку консульства в Дамаске.
В субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о приведении системы обороны страны в боевую готовность.
Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.