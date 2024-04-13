Иран наносит ответный удар. В сторону Израиля летят десятки беспилотников

Jerusalem Post: десятки беспилотников Ирана летят в сторону Израиля

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Десятки БПЛА летят из Ирана в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Информацию подтвердили вооруженные силы Израиля. ЦАХАЛ заявил, что "контролирует все цели".

Телеканал Al Arabiya сообщил о множестве иранских беспилотников, пересекших воздушное пространство на юге Ирака.

Запущенные беспилотники — обещанный ответ на авиаудар ЦАХАЛ по генконсульству Ирана в Дамаске, который был нанесён 1 апреля. В результате атаки погибли семь офицеров КСИР, в том числе высокопоставленные генерал-советники: Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Тегеран заявил, что оставляет за собой право ответить на агрессию Израиля. В ответ Тель-Авив пообещал, что Иран понесет ответственность в случае дальнейшей эскалации. Также Израиль заявил, что готов поразить цели в Иране в случае ответа на атаку консульства в Дамаске.

В субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о приведении системы обороны страны в боевую готовность.