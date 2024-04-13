Премьер Израиля Нетаньяху обратился к гражданам из-за атаки Ирана

Нетаньяху заявил о готовности страны к атакам Ирана

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Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Израиля, заявив, что страна готова к атаке Ирана и ответит на нее, сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International

"Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", — сказал израильский премьер.

После этого на сайтах, отслеживающих полёты, появились данные, что с авиабазы Неватим был поднят самолет "Судного дня" с Нетаньяху на борту. Это первый случай использования Израилем борта номер один.

Израиль объявил, что закрывает всё воздушное пространство. Министр обороны страны проводит экстренное совещание с командным составом ЦАХАЛ.

Ранее Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Власти отметили, что мера будет действовать до особого уведомления.

В субботу Иран начал возмездие в ответ на авиаудар Израиля по генконсульству страны в сирийском Дамаске, запустив в сторону страны десятки беспилотников.