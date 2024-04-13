Премьер Израиля Нетаньяху обратился к гражданам из-за атаки Ирана

Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Израиля, заявив, что страна готова к атаке Ирана и ответит на нее, сообщает ТАСС.
"Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", — сказал израильский премьер.
После этого на сайтах, отслеживающих полёты, появились данные, что с авиабазы Неватим был поднят самолет "Судного дня" с Нетаньяху на борту. Это первый случай использования Израилем борта номер один.
Израиль объявил, что закрывает всё воздушное пространство. Министр обороны страны проводит экстренное совещание с командным составом ЦАХАЛ.
Ранее Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Власти отметили, что мера будет действовать до особого уведомления.
В субботу Иран начал возмездие в ответ на авиаудар Израиля по генконсульству страны в сирийском Дамаске, запустив в сторону страны десятки беспилотников.
Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.