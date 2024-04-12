На Украине заявили о серьезной проблеме нахождения почти 5 миллионов единиц оружия у гражданского населения

МВД Украины заявило, что в руках гражданских от 1 до 5 миллионов огнестрельного оружия

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что согласно его оценкам, у граждан страны может находиться от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированной стрелковой амуниции.

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Вслед за этим он выразил тревогу по поводу возможного использования неучтенного оружия лицами, проходившими службу на передовой и страдающими "психическими расстройствами".

Он заявил, что в МВД обсуждали объемы оружия, принадлежащего гражданам Украины — от одного до пяти миллионов — заявил глава ведомства.

"Но и миллион — это значительно. Сколько гранат может быть в руках наших сограждан? Тоже немало. Нами должны быть предприняты все меры, чтобы это вооружение, эти боеприпасы, попали на склады, избегая тем самым угрозы для общества", — приводит слова главы МВД агентство "Укринформ".

Он отметил, что практически все оружие, выданное на первых этапах российской военной операции против столицы, было учтено. Одновременно он предположил, что часть трофейного вооружения также может оказаться "на руках у населения в связи с военными действиями".

Он обозначил срок в 90 дней после снятия военного положения, когда каждый гражданин обязан будет сдать это оружие в правоохранительные органы и либо его сдать, либо привести в соответствие с разрешенным видом вооружения и т. д.