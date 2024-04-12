Байден публично заявил, что США поддержат Израиль в случае атаки Ирана

Байден: Иран не придет к успеху в случае атаки Израиля

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Глава Соединенных Штатов Джо Байден, общаясь с прессой, выразил решительное предупреждение Ирану о возможности осуществления контратак по Израилю.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он категорически заявил, что настоятельно рекомендует Ирану не совершать атаку, комментируя вопросы о своем обращении к Тегерану в свете информации о потенциальной агрессии Исламской Республики против ключевого партнера США в регионе.

Президент США также подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном безопасности Израиля и предостерег Иран от бесполезности их возможных агрессивных шагов, подчеркнув, что они "не приведут к успеху".

В пятницу информационный портал Axios опубликовал данные, основанные на источниках из Америки, согласно которым Тегеран предостерег Вашингтон о возможных атаках на американские силы в регионе в случае их участия в конфликте между Ираном и Израилем. Сообщение оставило вопросы о том, будут ли американские войска атакованы только в случае активного вмешательства или же и при помощи в перехвате атак.

Сегодняшние отчеты от CBS News указывают, что в Вашингтоне ожидают нападения Ирана на Израиль уже 12 апреля. По предварительной информации, Тегеран может задействовать свыше ста беспилотников и множество ракет по военным целям. В ответ на угрозу эскалации, Соединенные Штаты обещают усиленную поддержку Израилю в защите от любых угроз со стороны Ирана и его союзников.