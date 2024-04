"Это опасно, то понятно", — подытожил Шольц рассуждения об эскалации конфликта и дальнейшей поддержке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью газете Tageszeitung, что Германия обязана поддержать Украину поставками вооружения и боеприпасов на протяжении длительного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International