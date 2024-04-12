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"Это опасно, то понятно", — подытожил Шольц рассуждения об эскалации конфликта и дальнейшей поддержке Украины

Канцлер ФРГ: Германия еще долго будет поддерживать Киев

1:29
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью газете Tageszeitung, что Германия обязана поддержать Украину поставками вооружения и боеприпасов на протяжении длительного времени.

Канцлер ФРГ: Германия еще долго будет поддерживать Киев
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Шольц заявил, что всегда подчеркивал, что Россия не должна одержать победу в текущей войне, которая, очевидно, будет длительной. Германии предстоит долго обеспечивать Украину вооружением и боеприпасами.

Канцлер признал, что непредсказуемо, как долго продлится вооруженный конфликт на украинской земле.

Он так же объявил, что понимает опасения граждан касательно дальнейшей эскалации конфликта.

"Это понятно" — заявил Шольц.

Ранее Россия выразила протест странам-членам НАТО в связи с поставками вооружений Украине. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие военное снаряжение для Украины, будут считаться законной мишенью для России. В ведомстве внешней политики РФ заявили, что страны-члены НАТО играют с огнем, поддаваясь поставкам оружия на Украину. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подкрепление Украины вооружением со стороны западных стран не способствует успеху российско-украинских переговоров и может негативно сказаться на ситуации. Лавров отметил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, оказывая поддержку не только в поставках оружия, но и в подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других странах.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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