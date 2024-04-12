Бывшая аналитик Пентагона и офицер ВВС США в отставке Карен Квятковски раскритиковала украинские власти за неэффективное использование вооружений, поставляемых Соединенными Штатами и НАТО. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам Квятковски, западные поставки превратили украинскую армию в "машину Голдберга" — чрезмерно сложную систему, которая должна была стать скоординированной и хорошо оснащенной оборонительной операцией, но в итоге стала реактивной, хаотичной и даже "идиотской".
Она подчеркнула, что многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются расточительным и даже трагичным образом.
Квятковски отметила, что основные образцы вооружений США и НАТО были потеряны после их направления в боевые операции, которые украинские военные не могут полностью применять, обслуживать или координировать. В результате, по ее словам, украинская армия, зависимая от помощи и испытывающая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в "мясорубку" для своих служащих.
В заключение Квятковски назвала безумным требование Киева об отправке дополнительных войск на фронт, учитывая неэффективное использование уже поставленных западных вооружений.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.