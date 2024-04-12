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В США уличили ВСУ в неумелом использовании вооружений, поставляемых Западом

Квятковски: ВСУ идиотски использует западное оружие

1:19
Мир

Бывшая аналитик Пентагона и офицер ВВС США в отставке Карен Квятковски раскритиковала украинские власти за неэффективное использование вооружений, поставляемых Соединенными Штатами и НАТО. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН.

Квятковски: ВСУ идиотски использует западное оружие
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

По словам Квятковски, западные поставки превратили украинскую армию в "машину Голдберга" — чрезмерно сложную систему, которая должна была стать скоординированной и хорошо оснащенной оборонительной операцией, но в итоге стала реактивной, хаотичной и даже "идиотской".

Она подчеркнула, что многие из западных систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются расточительным и даже трагичным образом.

Квятковски отметила, что основные образцы вооружений США и НАТО были потеряны после их направления в боевые операции, которые украинские военные не могут полностью применять, обслуживать или координировать. В результате, по ее словам, украинская армия, зависимая от помощи и испытывающая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в "мясорубку" для своих служащих.

В заключение Квятковски назвала безумным требование Киева об отправке дополнительных войск на фронт, учитывая неэффективное использование уже поставленных западных вооружений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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