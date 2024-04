В США уличили ВСУ в неумелом использовании вооружений, поставляемых Западом

Бывшая аналитик Пентагона и офицер ВВС США в отставке Карен Квятковски раскритиковала украинские власти за неэффективное использование вооружений, поставляемых Соединенными Штатами и НАТО. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States