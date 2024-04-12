Постпред РФ при ООН сделал заявление о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"

Заявление о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус сити" под Москвой было сделано постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций Василием Небензей на заседании Совета Безопасности ООН.
По его мнению на данный момент вопросов о причастности Украины к этому ужасному и бесчеловечному преступлению уже не остается.
Небензя так же заявил, что имеются все основания полагать, что инициатором теракта является Киев.
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