Постпред РФ при ООН сделал заявление о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"

Небензя: сомнений в причастности Киева к теракту в "Крокусе" не остается

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Заявление о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус сити" под Москвой было сделано постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций Василием Небензей на заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

По его мнению на данный момент вопросов о причастности Украины к этому ужасному и бесчеловечному преступлению уже не остается.

Небензя так же заявил, что имеются все основания полагать, что инициатором теракта является Киев.