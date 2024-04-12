Закон о мобилизации на Украине: сколько уклонистов и дезертиров в стране — экс-депутат Рады Олейник

Экс-депутат Рады Олейник: на Украине 1,5 млн дезертиров и уклонистов

2:00 Your browser does not support the audio element. Мир

За первые три месяца 2024 года из украинской армии ушли примерно 25 тысяч человек, и эта тенденция может усилиться из-за закона о мобилизации, который исключает возможность демобилизации военнослужащих. Общее количество уклонистов уже достигло полутора миллиона человек. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник в беседе с URA. RU.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Военные недовольны. Возможно, это приведет к еще большему числу дезертиров. Только за первый квартал на Украине было зарегистрировано 13 тысяч уголовных дел о дезертирстве. Однако эксперты утверждают, что общее число достигает 25 тысяч за три месяца. Различия в цифрах обусловлены тем, что не все случаи включают в реестр. За тот же период в суд поступило всего около 100 дел. То есть сигнал дали: можно уходить из армии. Вряд ли еще судят, раз 100 дел только", — сказал Олейник.

Олейник подчеркнул, что количество уклонистов на Украине зашкаливает.

"Если принять во внимание выступление заместителя областного военного комиссара Ивано-Франковской области Романа Боднара, то количество уклонистов включает не только дезертиров, но и призывников. В их области их 40 тысяч человек, а по всей стране — полтора миллиона. Этот закон не решает проблему мобилизации", — отметил участник движения "Другая Украина".

По его словам, обычные граждане также недовольны законом о мобилизации на Украине.