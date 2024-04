Закон о мобилизации на Украине: сколько уклонистов и дезертиров в стране — экс-депутат Рады Олейник

За первые три месяца 2024 года из украинской армии ушли примерно 25 тысяч человек, и эта тенденция может усилиться из-за закона о мобилизации, который исключает возможность демобилизации военнослужащих. Общее количество уклонистов уже достигло полутора миллиона человек. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник в беседе с URA. RU.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license