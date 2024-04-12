Wall Street Journal: удар возмездия Ирана по Израилю состоится в ближайшие сутки

Глава МИД Ирана пообещал, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Иран может нанести "удар возмездия" по Израилю в ближайшие сутки - об этом сообщает со ссылкой на свои источники американское издательство Wall Street Journal.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Однако уже само иранское руководство через главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна заверило мировое сообщество, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер для недопущения эскалации.

Израиль нанёс террористический удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли офицеры КСИР и один из высокопоставленных генералов Мохаммед Захеди. Тем не менее Иран сохраняет сдержанность и держит Израиль в напряжении.

Иран уже имеет опыт нанесения щадящих "ударов возмездия": так он дважды наносил удары по американским военным базам в Ираке в 2020 и 2024 году в ответ за террористические вылазки союзных американцам исламских радикалов. Удары не приводили к гибели значительного количества людей, то есть носили скорее показательный, нежели военно-стратегический характер. США не продолжали эскалацию. Однако Израиль является гораздо менее ответственным международным игроком и потому даже ограниченный удар со стороны Ирана он может воспринять как повод для продолжения эскалации, уже разрабатывается вариант удара по атомным объектам Ирана.