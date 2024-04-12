Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные ищут причину экологической катастрофы во Флориде
Забудете о тишине: три самые громкие породы кошек
Вступивший в "Азов"* украинский комик Розовый был ранен в голову
В США намерены использовать российские активы для спонсирования Украины без их изъятия
Москва планирует увеличить объем программ делового туризма с Китаем, Индией и другими странами
Эксперты системы ОМС поделились советами по предотвращению гипертонии и инфаркта
Хозяйкам посоветовали прогладить обои на стене утюгом
Зачем сеять фацелию на даче?
Маникюр, который следует избегать после достижения 50-летнего возраста
Wall Street Journal: удар возмездия Ирана по Израилю состоится в ближайшие сутки

Глава МИД Ирана пообещал, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер

1:20
Мир

Иран может нанести "удар возмездия" по Израилю в ближайшие  сутки - об этом сообщает со ссылкой на свои источники американское издательство Wall Street Journal. 

Глава МИД Ирана пообещал, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Однако уже само иранское руководство через главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна заверило мировое сообщество, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер для недопущения эскалации. 

Израиль нанёс террористический удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли офицеры КСИР и один из высокопоставленных генералов Мохаммед Захеди. Тем не менее Иран сохраняет сдержанность и держит Израиль в напряжении. 

Иран уже имеет опыт нанесения щадящих "ударов возмездия": так он дважды наносил удары по американским военным базам в Ираке в 2020 и 2024 году в ответ за террористические вылазки союзных американцам исламских радикалов. Удары не приводили к гибели значительного количества людей, то есть носили скорее показательный, нежели военно-стратегический характер. США не продолжали эскалацию. Однако Израиль является гораздо менее ответственным международным игроком и потому даже ограниченный удар со стороны Ирана он может воспринять как повод для продолжения эскалации, уже разрабатывается вариант удара по атомным объектам Ирана. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Продолжается уничтожение энергообъектов Украины, ВС РФ двигаются вперёд в Часов Яре Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Последние материалы
Хозяйкам посоветовали прогладить обои на стене утюгом
Зачем сеять фацелию на даче?
Маникюр, который следует избегать после достижения 50-летнего возраста
Екатерина Варнава исполнила роль Марлен Дитрих
Стало известно, почему Марина Дюжева больше не снимается в кино
Лучшие упражнения для создания сильной и рельефной груди
Врач-отоневролог Воронов: в большинстве случаев хроническое головокружение возникает из-за болезней уха
Облысение и выпадение волос: комментарий врача
Врач Демьяновская: в спектре аутизма нет агрессии
Глава МИД Ирана пообещал, что ответ Ирана будет носить ограниченный характер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников