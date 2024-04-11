Суток не хватает: просьба Норвегии увеличить сутки на 2 часа приведет к уменьшению количества минут в часе — астрофизик

Астрофизик Абубекеров оценил инициативу Норвегии: сутки из 26 часов всё равно как восемь шапок из одной шкурки

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Абубекеров с иронией прокомментировал обращение самого северного региона Норвегии в Еврокомиссию с просьбой увеличить сутки на два часа.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

"Для службы времени это не новость. К ним каждый год приходят реформаторы календарей и говорят, что наш календарь более точный. Только они не про сутки говорят, а про год — ввести високосный год, ввести вот такой- то год, вот такой-то год. Будет ли это удобно — другой вопрос. Считать можно и в попугаях, можно и в слонах считать. Меня как бы это не удивляет", — иронизирует астрофизик.

26-часовые сутки означают, что в часе будет не 60 минут, а меньше.

"В часе просто меньше минут получается. А как по-другому еще сделать? Иначе у тебя концы с концами не сойдутся, дебит с кредитом. Из шкурки, если шкурка одна, можно сшить одну шапку, можно две, а можно восемь. Но шкурка-то одна", — объясняет на примере непрактичность идеи норвежцев эксперт.

У Марата Абубекерова есть версия, зачем норвежцам понадобилось втиснуть в сутки два дополнительных часа.

"Это Герострат какой-нибудь. Хочет человек прославиться, он берет и думает, что же такое сделать. Современный Герострат какой-то. Достаточно такая идея странная и привлекающая внимание. Я думаю, что он своей цели добился, во всяком случае, в Норвегии", — смеётся эксперт.