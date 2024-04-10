"Необходимо проводить подготовку к войне": Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любого противника

Ким Чен Ын заверил, что ВС КНДР уничтожат противников в случае конфликта

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе своего посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вооружённые силы народной республики готовы уничтожить всех противников, если они "выберут конфронтацию". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Сейчас как никогда необходимо проводить еще более основательную подготовку к войне", — заявил северокорейский лидер.

Ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР успешно оснастила все свои ракеты твердотопливными двигателями. Кроме того, страна провела успешные испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты, продемонстрировав тем самым свои военные возможности.