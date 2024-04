"Необходимо проводить подготовку к войне": Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любого противника

В ходе своего посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вооружённые силы народной республики готовы уничтожить всех противников, если они "выберут конфронтацию". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0