"Необходимо проводить подготовку к войне": Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любого противника

В ходе своего посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вооружённые силы народной республики готовы уничтожить всех противников, если они "выберут конфронтацию". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Сейчас как никогда необходимо проводить еще более основательную подготовку к войне", — заявил северокорейский лидер.
Ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР успешно оснастила все свои ракеты твердотопливными двигателями. Кроме того, страна провела успешные испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты, продемонстрировав тем самым свои военные возможности.
Андрей Ургант очень просил за своего сына.