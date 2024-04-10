Американский президент дал уверенный ответ, когда закончатся боевые действия на Украине

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится после одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киеву.
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство демократов и республиканцев поддерживают Украину, и проголосовать за новые меры поддержки необходимо как можно скорее. Однако на вопрос журналистов о наличии у Вашингтона плана по установлению мира на Украине, американский лидер не дал конкретного ответа.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.