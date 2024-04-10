Американский президент дал уверенный ответ, когда закончатся боевые действия на Украине

Байден заявил, что конфликт на Украине завершится с выделением помощи Киеву

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится после одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киеву.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство демократов и республиканцев поддерживают Украину, и проголосовать за новые меры поддержки необходимо как можно скорее. Однако на вопрос журналистов о наличии у Вашингтона плана по установлению мира на Украине, американский лидер не дал конкретного ответа.