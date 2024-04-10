В США заявили, что поставки истребителей F-16 достаточны для Украины

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что европейские союзники Украины планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16.
Она отметила, что количество самолетов, которые европейцы намерены передать, соответствует текущим запросам Киева. При этом Уолландер пояснила, что США пока не предоставляют Украине свои собственные F-16.
Нидерланды и Дания первыми выразили готовность передать Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага рассчитывает направить первые F-16 в Киев в 2024 году.
Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин предупреждал, что поставки голландских истребителей Украине приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан этой страны. Тем не менее, европейские союзники продолжают реализацию планов по передаче F-16 Киеву.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.