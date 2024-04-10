Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт
Вести: при обстреле ВСУ погиб сотрудник пресс-центра МО РФ Евгений Половодов
"АльфаСтрахование": за езду без ОСАГО водитель заплатит штраф
Эрдоган: Израиль ответит перед ХАМАС
Бундесвер снова опозорился со злополучной БМП — в Киеве позлорадствовали над "Пумой"
Недялков: оружие, переданное Болгарией в Киев, используется украинцами для нападения на жилые районы этнических болгар
Чем подкормить рассаду после пикировки
Две сочинки заработали 200 млн рублей "ни на чём" — об их опыте рассказало городское УВД
В южной части Франции произошли взрыв и возгорание на заводе, специализирующемся на производстве биотоплива
В США заявили, что поставки истребителей F-16 достаточны для Украины

Уолландер: ЕС поставит достаточное количество истребителей в ВСУ

1:08
Мир

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что европейские союзники Украины планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16.

Уолландер: ЕС поставит достаточное количество истребителей в ВСУ
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Она отметила, что количество самолетов, которые европейцы намерены передать, соответствует текущим запросам Киева. При этом Уолландер пояснила, что США пока не предоставляют Украине свои собственные F-16.

Нидерланды и Дания первыми выразили готовность передать Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага рассчитывает направить первые F-16 в Киев в 2024 году.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин предупреждал, что поставки голландских истребителей Украине приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан этой страны. Тем не менее, европейские союзники продолжают реализацию планов по передаче F-16 Киеву.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
GIM: редкие варианты гена YKT6 вызывают нарушения функций мозга и печени
Флориан Филиппо обвинил ЕС в слепой верности политике США и стремлении развязать новый мировой конфликт
Большинство россиян выступают за запрет курения на улицах и испытывают неприязнь к курильщикам
Тренер Скрипник: занятие бегом сопряжено с множеством ограничений для здоровья и высоким риском получения травм
Автоэксперт рассказал, почему не стоит бояться остановки сотрудником ГИБДД
Джо Байден: два японских астронавта примут участие в наших космических миссиях
Эксперты: мир столкнется с новым "китайским шоком"
Кинологи рассказали, как приучить собаку к искусству
Молдавия станет плацдармом для захода стран НАТО в Одессу, если этому не помешать
США укрепляет военные связи с Австралией и Японией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников