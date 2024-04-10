В США заявили, что поставки истребителей F-16 достаточны для Украины

Уолландер: ЕС поставит достаточное количество истребителей в ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что европейские союзники Украины планируют осуществлять "достаточные" поставки истребителей F-16.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Она отметила, что количество самолетов, которые европейцы намерены передать, соответствует текущим запросам Киева. При этом Уолландер пояснила, что США пока не предоставляют Украине свои собственные F-16.

Нидерланды и Дания первыми выразили готовность передать Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага рассчитывает направить первые F-16 в Киев в 2024 году.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин предупреждал, что поставки голландских истребителей Украине приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям граждан этой страны. Тем не менее, европейские союзники продолжают реализацию планов по передаче F-16 Киеву.