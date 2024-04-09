Глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и России полезно в обеспечении международной справедливости

Си Цзиньпин подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество Китая и России

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Си Цзиньпин, который занимает должность председателя КНР, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На этой встрече глава КНР заявил, что Россия и Китай находятся на новом пути мирного существования и взаимовыгодного содружества. А это, по его словам, занимает важное место в осуществлении международной справедливости.

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В самом начале встречи Цзиньпин попросил главу МИД РФ передать искреннее приветствие Владимиру Путину.

Цзиньпин подчеркнул, что в 2024 году КНР и РФ отмечают 75-летие с начала дипломатического сотрудничества. Он отметил, что за все это время взаимовыгодное сотрудничество государств было полезным не только для самих стран и их народов, но и сыграло немалую роль для обеспечения международной справедливости.

Глава КНР выделил, что за годы сотрудничества Россия много трудилась, чтобы отношения РФ и КНР продвинулись дальше, стали разноплановыми.

Напомним вам, что Лавров находится в Китае с официальным визитом 8 — 9 апреля.