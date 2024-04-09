В Германии заявили, что внутри НАТО нарастают разногласия в плане оказываемой Украине помози

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Эксперт Ланге: В НАТО разлад из-за поддержки Украины

1:08
Мир

Согласно интервью немецкого эксперта в области безопасности и политического советника Нико Ланге, в рядах западных союзников Украины наблюдается серьезный раскол по вопросу оказания поддержки Киеву.

Эксперт Ланге: В НАТО разлад из-за поддержки Украины
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Ланге признал, что внутри альянса НАТО и группы стран, поддерживающих Украину, так и не удалось достичь согласия относительно целей и объема этой помощи.

Эксперт отметил, что западные страны ждут друг от друга решительных шагов в вопросе помощи Украине, однако ни одно государство не берет на себя инициативу. По его мнению, подобная ситуация представляет колоссальную опасность для Украины, оказавшейся в уязвимом положении.

Кроме того, западные СМИ все чаще сообщают, что Вашингтон и Брюссель начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка режима президента Зеленского постепенно ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая условия, на которые Украине, возможно, придется пойти для достижения договоренностей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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