Правящая партия Молдавии ПДС намерена закрепить цель вступления в Евросоюз в конституции страны

Путь Молдавии в ЕС собираются закрепить на уровне конституции

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Правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерена внести поправки в конституцию, провозглашающие евроинтеграцию стратегической целью страны. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте парламента.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила парламенту организовать референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз. Планируется провести всенародное голосование осенью одновременно с президентскими выборами, но точная дата пока не определена.

Согласно проекту закона, преамбула конституции будет дополнена фразой о признании европейской идентичности молдавского народа и провозглашении евроинтеграции стратегической целью. Кроме того, предлагается внести новую статью, которая позволит Молдове присоединиться к учредительным договорам и другим актам ЕС через принятие органического закона парламентом.

Европейский Союз в декабре 2022 года принял решение о начале переговоров о будущем членстве с Украиной и Молдовой. Ранее, в июне 2022 года, Киеву и Кишиневу был предоставлен статус стран-кандидатов, но с рядом жестких условий для начала полноценных переговоров о вступлении. В ЕС отметили, что это решение носило во многом символический характер, чтобы поддержать Украину и Молдову в противостоянии с Россией.

Получение статуса кандидата и старт переговоров еще не гарантируют фактическое членство в ЕС. Этот процесс может занять длительное время, о чем свидетельствует опыт других стран-кандидатов, таких как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия. Последней на сегодняшний день страной, вступившей в Евросоюз, является Хорватия в 2013 году — этот путь занял у нее 10 лет.