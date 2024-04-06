Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые ответили, как на кошек повлияло одомашнивание
Дрон ВС РФ заснял, как ВСУ расстреливают своих сослуживцев
Избегать трения и обеспечивать увлажнение: эффективный уход за зоной бикини
Запреты в еде, которые необходимо знать, отправляясь в другие страны
Как избавиться от мошек на растениях
Паулина Андреева пожаловалась на недоверие киносообщества из-за брака с Фёдором Бондарчуком
Какой плитке не место в Вашей ванной
Эксперт Колганов: лучше отказаться от спонтанных покупок
Названы пять самых лучших автомобилей для дачи на рынке России
"Я поддержал предложение". Зеленский одобрил идею Макрона об отправке французских войск на Украину

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке армии Франции на Украину

0:46
Мир

Владимир Зеленский заявил, что солидарен с идеей Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину для тренировки ВСУ.

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке армии Франции на Украину
Фото: defenseimagery.mil by H.H.Deffner is licensed under public domain

"Я поддержал предложение Макрона, чтобы французские военные приехали сюда тренировать наших людей", — заявил он в интервью украинским СМИ.

Президент Украины добавил, что для Киева опасно прямо приглашать другие страны участвовать в боевых действиях, к тому же население этих государств не допустит такого и будет "давить" на своих лидеров.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину, заявив, что у его страны нет "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Однако позиция французского лидера не нашла поддержки у остальных членов альянса.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Последние материалы
Ученые объяснили важность плача для здоровья организма
Безвизовый режим для граждан Таджикистана в Турции отменяется
Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Продюсер Максим Фадеев высказался о проблеме домашнего насилия
Из Харькова бежит население, чиновники, жизнь замирает. ВКС РФ готовят осаду города
Посадите в саду растение под названием алонсоа
Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов
Брэд Питт назвал Анджелину Джоли "лицемеркой"
В ГИБДД раскрыли, какие модели автомобилей сотрудники ДПС почти не останавливают
Известны главные причины потери багажа в аэропортах — во время обработки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников