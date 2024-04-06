"Я поддержал предложение". Зеленский одобрил идею Макрона об отправке французских войск на Украину

Владимир Зеленский заявил, что солидарен с идеей Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину для тренировки ВСУ.
"Я поддержал предложение Макрона, чтобы французские военные приехали сюда тренировать наших людей", — заявил он в интервью украинским СМИ.
Президент Украины добавил, что для Киева опасно прямо приглашать другие страны участвовать в боевых действиях, к тому же население этих государств не допустит такого и будет "давить" на своих лидеров.
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину, заявив, что у его страны нет "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Однако позиция французского лидера не нашла поддержки у остальных членов альянса.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.