"Я поддержал предложение". Зеленский одобрил идею Макрона об отправке французских войск на Украину

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке армии Франции на Украину

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Владимир Зеленский заявил, что солидарен с идеей Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину для тренировки ВСУ.

Фото: defenseimagery.mil by H.H.Deffner is licensed under public domain

"Я поддержал предложение Макрона, чтобы французские военные приехали сюда тренировать наших людей", — заявил он в интервью украинским СМИ.

Президент Украины добавил, что для Киева опасно прямо приглашать другие страны участвовать в боевых действиях, к тому же население этих государств не допустит такого и будет "давить" на своих лидеров.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО на Украину, заявив, что у его страны нет "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Однако позиция французского лидера не нашла поддержки у остальных членов альянса.